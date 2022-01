Ouvrage: Le Petit Remplacement de Renaud Camus

Dans le domaine politique, on connaît surtout Renaud Camus pour le « Grand remplacement » – expression qu’il a inventée et qui désigne évidemment le changement de population des pays occidentaux par la submersion migratoire.

On connaît moins le concept corollaire, qui n’est pas moins important : le « petit remplacement ». Ce dernier désigne le changement de culture. Et c’est le petit remplacement qui rend possible le grand – lequel, en retour, accélère le petit : c’est parce que l’école, les médias et, de façon générale, les filières de transmission culturelle ont abandonné l’amour de la France que l’on peut amener par millions des hommes « interchangeables » sur notre sol.

Un livre décisif.