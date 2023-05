Ouvrage: Le référendum de Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin

Les universitaires Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois, qui ont déjà publié de passionnants ouvrages de sciences politiques, se penchent ici sur le référendum. Sous-titré « Ou comment redonner le pouvoir au peuple », cet ouvrage est, comme les précédents, à la fois solidement argumenté et facile d’accès. Mais il est aussi engagé : les auteurs considèrent que les crises politiques à répétition imposent de redonner au peuple – selon le modèle originel de la Ve République – sa capacité d’arbitrage et de décision en dernier ressort. Les auteurs n’ignorent nullement les objections (à la fois sur les risques plébiscitaires et sur les risques démagogiques) et les étudient sérieusement. Un ouvrage remarquable !