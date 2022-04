Ouvrage: Le rond de serviette est-il de droite? de Richard de Sèze

Richard de Sèze est l’un des chroniqueurs les plus talentueux de sa génération. Assez peu sensible aux charmes de la modernité macronienne, il pose un regard à la fois amusé et profond sur les travers et les lubies de nos contemporains.

L’idée de ce petit recueil est à la fois loufoque et géniale : il s’agit de s’interroger sur l’essence des choses, mais vue de droite ou de gauche. Cela donne une quarantaine de petits articles ironiques et érudits, « prouvant » de la façon la plus claire que les sacrifices humains, les ronds-points et la vigilance sont de gauche, quand le rond de serviette, le paysage et le feu de cheminée sont de droite !

Un hommage discret et charnel à notre belle civilisation.