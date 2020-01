Ouvrage « L’école du désastres » de Évelyne Tschirhart

L’école est au cœur du désastre français : c’est là que la gauche – qui y règne en maîtresse incontestée au moins depuis 1945 – a méthodiquement détruit les savoirs fondamentaux et l’amour de la France, pour mieux manipuler des futurs citoyens totalement privés de repères.

À présent que la lecture, l’écriture et le calcul apparaissent de vénérables antiquités, que l’histoire se résume à la repentance permanente, la prétendue Éducation nationale s’attaque à la propagande en faveur de l’idéologie du genre. Ce petit livre est sous-titré : « Lâcheté à droite … Destruction à gauche ». C’est, hélas, bien vu et, si une gauche non destructrice est difficilement envisageable, peut-être pourrions-nous rêver d’une droite courageuse !