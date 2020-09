Ouvrage : L’épopée de la Vendée de Philippe Pichot-Bravard

Notre ami Philippe Pichot-Bravard, excellent historien de la période révolutionnaire, nous conte ici la passionnante épopée vendéenne. Celle-ci est vue par le comte de La Helgue, gentilhomme vendéen de vieille souche, se penchant en 1830 avec ses amis sur son passé.

L’artifice littéraire rend la lecture plus palpitante encore. Pour autant, tout est vrai dans ce récit terrible où le premier totalitarisme d’État, décidé à «régénérer» l’espèce humaine en faisant «table rase» du passé, rencontra la première résistance au totalitarisme. Soljénitsyne a tout dit, en 1993, des liens entre 1793 et 1917. Mais ce superbe récit donne une chair à cette histoire fascinante et tragique.