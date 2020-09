Ouvrage : Les avatars du progrès de Dr Philippe de Cathelineau

Le docteur Philippe de Cathelineau se penche, à la fois en médecin et en philosophe, sur les dérives «sociétales» des dernières années et ce qu’elles révèlent du projet transhumaniste et eugéniste des «progressistes».

Alors que le «progrès» a longtemps avancé sous la bannière de l’humanisme, il porte désormais la bannière de la post-humanité et donc de la déshumanisation.

Ce livre porte en frontispice une longue citation de Jérôme Lejeune où on lit notamment: «Ce n’est pas la médecine qu’il faut redouter, mais la folie des hommes.»

La folie des hommes qui a aujourd’hui les moyens de détruire l’humanité!