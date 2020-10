Ouvrage : Les droits de l’homme dénaturé de Gregor Puppinck

Notre ami Gregor Puppinck dirige le Centre européen pour le droit et la justice, actif auprès des institutions internationales et notamment de la Cour européenne des droits de l’homme (pratiquement abandonnée par les États à l’influence du très gauchiste milliardaire Georges Soros). Dans cet ouvrage passionnant, l’auteur montre à quel point les droits de l’homme ont « muté » depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Désormais déconnectés de la nature humaine, ils permettent la destruction des êtres humains concrets et charnels et la fin des États-nations.

Un diagnostic aussi lucide qu’argumenté qui devrait appeler une forte et immédiate réponse politique.