Ouvrage : Les guerrières de Bernard Gantois

En général, les romans à thèse sont assez pénibles à lire. Ni tout à fait essais, ni tout à fait fictions, ils sont un peu bâtards.

Mais ce roman, qui invite à un réveil de l’Occident pour éviter l’application de la charia, échappe à la règle.

Il se lit très agréablement, tout en défendant les thèses de l’auteur avec netteté.

Le roman envisage, de façon (hélas) parfaitement crédible, l’instauration de la charia en Europe autour des années 2030.

Un quart de siècle plus tard, 4 jeunes filles font le serment de tout faire pour renverser ce totalitarisme et y parviennent, avec l’aide des pays non islamisés.

Un roman palpitant, fourmillant d’idées intéressantes sur l’état du monde actuel.