Ouvrage: Les Jaunes. Un syndicalisme tricolore de Didier Favre

Le syndicalisme n’a pas toujours été une courroie de transmission des partis léninistes. Et, parmi les expériences les plus étranges et les plus intéressantes, figure sans conteste l’expérience des « Jaunes », quelques années avant la Grande Guerre. Ces syndicalistes, emmenés par Pierre Biétry, refusèrent la domination des politiciens socialistes sur le syndicalisme français et défièrent les « rouges » de la toute-puissante CGT. Plus intéressant encore, ils proposèrent, pour la résolution de la « question sociale », des solutions alternatives à la collectivisation des moyens de production que proposait alors l’Internationale, notamment la collaboration de classes et la participation des ouvriers au capital.