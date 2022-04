Ouvrage: Les mythes de la guerre d’Espagne de Pio Moa

Tout le monde croit connaître l’histoire de la guerre d’Espagne. Mais cette histoire a été si profondément falsifiée, notamment par la propagande communiste, qu’il est bien rare – au moins en France – de ne pas adhérer, plus ou moins consciemment, à tel ou tel mythe de cette histoire passionnelle.

Pio Moa, l’un des auteurs les plus lus et les plus controversés d’Espagne, vient de la gauche radicale et il adhérait à l’essentiel des mythes de la gauche espagnole. Jusqu’à ce que, dépouillant les archives de la Fondation socialiste Pablo Iglesias, il découvre « l’autre visage » de la gauche révolutionnaire et sa responsabilité dans l’effondrement de la république. Un livre courageux et passionnant.