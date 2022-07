Ouvrage: Les ombres du Palais Bourbon de Quentin Deleruelle

Quentin Deleruelle est conseiller en communication au groupe LREM de l’Assemblée nationale. C’est dire qu’il connaît bien les arcanes du petit monde politico-médiatique.

Cette connaissance donne une saveur particulière à son premier roman : « Les ombres du Palais Bourbon ». S’y croisent deux amis d’enfance, dont l’un quitte la banque pour s’engager – à la fois par arrivisme et par passion pour une jeune pasionaria – dans un parti d’extrême gauche, et l’autre est l’assistant parlementaire d’un vieux député de droite. On y constate qu’en politique, les vrais ennemis ne sont que rarement des adversaires idéologiques. On y constate aussi le primat de la « com » sur les convictions.

Une réussite.