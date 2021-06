Ouvrage :L’évolution en 100 questions- réponses de Dominique Tassot

Dominique Tassot, ingénieur des Mines et philosophe, est l’un des auteurs français les plus stimulants sur la question de l’évolution – et, plus généralement, des rapports entre science et foi.

Dans ce livre, il synthétise les principales critiques (autant scientifiques que philosophiques) contre la théorie de l’évolution.

L’auteur précise qu’il a longtemps cru aux thèses évolutionnistes et que ce n’est donc pas une vision dogmatique qui l’a conduit à les contester.

Mais plutôt, comme le disait naguère le préfacier de la réédition de «L’Origine des espèces» de Darwin, le fait que personne n’en ait expliqué les mécanismes de façon satisfaisante!