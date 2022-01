Ouvrage: L’Homme et la Cité (vol. 2) de Stanislas Berton

Nous avons déjà parlé ici du travail de Stanislas Berton. Cet ancien chef d’entreprise se consacre depuis plusieurs années à l’analyse économique et à la gestion des risques systémiques.

Et il applique ses méthodes à préparer un projet de relèvement de notre pauvre patrie.

Ce deuxième volume de « L’Homme et la Cité », qui reprend et développe les chroniques publiées sur le site internet de l’auteur entre 2020 et 2021 (le premier volume développait des chroniques parues en 2019), s’attache particulièrement au sujet crucial de la guerre de l’information.

