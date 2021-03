Ouvrage : Libéralisme et socialisme de Louis Salleron

L’économiste Louis Salleron fut l’un des principaux théoriciens du corporatisme paysan – et l’une des grandes voix françaises de l’opposition au marxisme.

Son livre «Libéralisme et socialisme», récemment réédité, est la reprise d’un cours qu’il donna dans les années 1970 aux étudiants de la Faculté libre de philosophie comparée (l’une des institutions nées pour résister à la guerre culturelle qui sévissait déjà sur les campus universitaires). Cet ouvrage a l’immense avantage de la clarté et de la netteté – sur des sujets où la confusion est bien souvent entretenue. Un livre passionnant – et d’actualité, à l’heure où le communisme relève la tête, après l’apparent triomphe du libéralisme.