Ouvrage : L’identité nationale d’un collectif d’auteurs

Tous les ans depuis plus de 20 ans, l’association Renaissance catholique organise une université d’été, dont les actes forment une véritable entreprise de réinformation.

Le dernier né de cette collection porte sur un sujet crucial et explosif: l’identité nationale.

Des auteurs aussi différents que Philippe Conrad, Jean-Yves Le Gallou, Hilaire de Crémiers, Bruno Gollnisch ou Claude Rousseau (pour n’en citer que quelques-uns : le recueil ne compte pas moins de 12 articles) se sont attachés à définir ce qui faisait la France, ce qui l’avait forgée au fil des siècles et ce qui menace de la dissoudre aujourd’hui.

Un outil culturel fondamental pour le combat politique