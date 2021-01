Ouvrage : L’invasion de l’Europede ean-Yves Le Gallou

Jean-Yves Le Gallou, énarque et ancien député européen, s’est peu à peu imposé comme l’un des meilleurs spécialistes français de l’immigration.

Il nous propose ici un chiffrage de la réalité migratoire dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce tour d’horizon n’est pas rassurant (même si l’on stoppait net aujourd’hui toute immigration, la part de la population d’origine étrangère et notamment de culture musulmane continuerait à augmenter). Mais on constate aussi que certains pays parviennent réellement à des résultats et que la situation catastrophique de la France tient principalement à sa caste politico-médiatique !