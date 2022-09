Ouvrage: L’obscurantisme vert d’Yves Roucaute

Nous commençons à payer chèrement la démagogie des Verts « pastèques » avec l’annonce de coupures d’électricité dans une France qui était naguère l’un des pays où l’électricité était le plus abondante et meilleur marché du monde développé. Malgré l’échec patent de leur utopie, ces Verts continuent à dicter l’agenda politique et il ne semble pas que le gouvernement renonce aux lubies à la mode. Dans ce contexte, il est fort intéressant de lire l’ouvrage du Professeur Yves Roucaute : « L’obscurantisme vert ». Sa thèse est que la nature se sortira très bien toute seule du réchauffement climatique mais qu’il est urgent de s’intéresser à nouveau à l’humanité – qui a besoin de la croissance pour mieux vivre.