Ouvrage: Lois psychologiques de l’évolution des peuples de Gustave Le Bon

Le grand médecin français Gustave Le Bon est surtout connu pour avoir établi les premières lois de la « psychologie des foules ».

Dans ce livre, récemment réédité, il se penche sur une réalité encore moins dicible en nos temps de « correction politique » : l’âme des races (entendez naturellement la source spirituelle d’une civilisation).

Et il s’oppose notamment à l’égalitarisme qui, déjà au tournant du XXe siècle, avait pratiquement triomphé et qui, pourtant, ne peut que ruiner sans remède toute notion de transmission et donc de civilisation.

Un livre passionnant, étayé par une vaste érudition, écrit d’une plume qui nous fait regretter la culture de cette époque.