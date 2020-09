Ouvrage : Manuel de lutte contre la diabolisation de Jean-Yves Le Gallou

Jean-Yves Le Gallou marie la rigueur du haut fonctionnaire et le courage du militant.

Il propose ici quelques pistes et exemples pour résister à la «diabolisation» sans renoncer à aucune de ses convictions.

La diabolisation, rappelle-t-il à juste titre, est l’arme par excellence du terrorisme intellectuel: «racisme», «homophobie», «dérapage», «extrémisme» sont autant de termes qui visent à soumettre toute la société au politiquement correct.

Mais il n’y a aucune fatalité et il est parfaitement possible de faire triompher les idées des «parias» en assumant ses convictions et en dénonçant les mensonges des «diabolisateurs».

Un livre fondamental à mettre entre toutes les mains!