Ouvrage : Naissance du mythe gaulliste de Henri de Foucaucourt

Ce livre, paru pour la première fois en 1984, connaît aujourd’hui sa 3e édition – et, si la « conspiration du silence » ne l’entourait pas depuis bientôt 40 ans, il ferait sans nul doute grincer bien des dents.

L’auteur est un ancien officier qui participa en Afrique du Nord à la formation de l’armée de la revanche, avant de prendre part à la campagne d’Italie et à la libération de la France.

Cet ouvrage dénonce un De Gaulle prêt à tout pour prendre le pouvoir – de l’alliance avec Moscou à la guerre civile entre Français.

Une pièce importante au dossier de la guerre civile et de l’étatisme qui sont les principales causes de notre décadence.