Ouvrage « Notre avant-guerre » de Robert Brasillach

Les éditions Pardès rééditent depuis quelque temps la plupart des œuvres de Robert Brasillach. L’engagement politique de ce dernier, et son exécution pour collaboration en 1945, ont fait oublier, dans le grand public, qu’il avait été en son temps un écrivain, un critique et un journaliste célèbre.

Et la lecture de ses mémoires, dont « Notre Avant-guerre » constitue le premier volume, est passionnante. On y découvre comment une génération a pu s’engager en politique après le 6 février 1934. On y croise de nombreux géants des lettres françaises. Et l’on devine le traumatisme que constitua le désastre de 1940 pour cet auteur devenu nostalgique à 30 ans !