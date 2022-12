Ouvrage: Philippe le Bel de Jacques Krynen

L’excellent historien du droit Jacques Krynen vient de publier un court, mais passionnant, essai sur Philippe le Bel. Ce dernier est sans doute celui de nos rois dont l’image est la plus mauvaise (tantôt pour ses disputes avec le Pape, tantôt pour le procès des templiers, tantôt encore pour sa politique fiscale ou monétaire). Mais il est aussi l’un des rois qui ont le plus contribué à « faire la France ». Tout au long du lumineux XIIIe siècle, nous aurons ainsi connu 3 très grands chefs d’État : Philippe-Auguste, Saint Louis et Philippe le Bel. Jacques Krynen explore en une magistrale synthèse « l’idéologie royale » (du droit divin naissant au gallicanisme également naissant, en passant par le rôle des légistes). Une belle réussite.