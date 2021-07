Ouvrage : Pourquoi le libéralisme a échoué de Patrick Deenen

Les éditions de L’Artisan viennent de traduire un livre de Patrick Deenen sur le libéralisme.

Patrick Deenen est un professeur de sciences politiques bien connu de Notre-Dame, la principale université catholique des États-Unis.

Et, dans ce livre, il s’interroge avec talent sur la perte actuelle de légitimité de la démocratie libérale.

Sa thèse est que le libéralisme a échoué, non pas parce qu’il n’a pas été à la hauteur de ses promesses, mais au contraire parce qu’il a pleinement rempli ses promesses : « Il a échoué parce qu’il a réussi » ! Et en réussissant, il a sapé les bases judéo-chrétiennes et gréco-latines du dialogue civique qui avait permis son émergence. Un livre stimulant.