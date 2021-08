Ouvrage : Précis d’histoire de l’Action française

Pendant une bonne partie du XXe siècle, l’Action française, et notamment ses principaux écrivains, Charles Maurras, Léon Daudet et Jacques Bainville, ont exercé une influence durable et profonde sur la droite et sur l’ensemble de la société.

Mais, depuis 1944, le mouvement a été largement discrédité par des accusations de « collaboration » (alors que Maurras a constamment averti contre les dangers du militarisme allemand en général et du nazisme en particulier !).

Il est donc intéressant de disposer d’une histoire de l’Action française par l’un de ses militants.

Un livre d’histoire passionnant et un recueil de débats politiques stimulants !