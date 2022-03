Ouvrage: Protestation de Gilbert Collard

Gilbert Collard est bien connu pour son franc-parler.

On l’a connu avocat. On l’a connu député. On le voit désormais député européen.

On l’a aussi connu mitterrandien. On l’a connu mariniste. On le découvre à présent zemmourien.

Mais c’est toujours le même amour de la France – et de la langue française – qui parle en lui.

Son dernier livre met en scène un dialogue avec un moine sur l’état de la France.

Un livre passionnant et parfois émouvant – empli d’un amour pour cette France qui disparaît sous nos yeux parce que ceux qui ont reçu mandat de la transmettre aux générations à venir croient avoir reçu mission de l’escamoter !