Ouvrage : « Quand le lys terrassait la rose » de Daniel de Montplaisir

Dans l’imaginaire collectif, la France et l’Angleterre sont des alliés de longue date. Combien de Français se souviennent-ils des siècles de combats entre nos deux nations ? Sait-on qu’en 700 ans, près de 30 conflits successifs nous ont opposés ? Et qui se souvient que la France remporta les deux tiers de ces guerres ? Daniel de Montplaisir nous offre ici un récit, au style alerte, de cette histoire occultée. Cette lecture est indispensable par les temps qui courent. Non pas, bien sûr, pour ressasser les vieilles querelles, mais pour redonner aux Français la fierté de leur glorieuse histoire – et remédier à leurs faiblesses (en particulier, l’Angleterre, moins fortunée sur les champs de bataille, était bien meilleure négociatrice que nous !)