Ouvrage : Que faire? de David Engels

L’universitaire belge David Engels a publié cet ouvrage après l’incendie de Notre-Dame de Paris. Pour lui, comme pour bon nombre d’observateurs, cet incendie symbolisait l’effondrement de notre civilisation.

Et, face à cet effondrement, il s’est interrogé sur ce qu’il était possible de faire – sachant que les pouvoirs publics sont la première cause de cet effondrement (qu’ils l’aient choisi par idéologie ou qu’ils l’aient laissé faire par lâcheté) et ne pourront donc pas efficacement lutter contre lui.

Il invite le lecteur à redécouvrir les richesses de la civilisation européenne. C’est en effet parce que nous avons cessé de l’aimer qu’elle s’effondre. Et il invite à revenir au Beau, au Vrai, au Bien. Un livre salutaire.