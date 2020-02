Ouvrage : « Qui a tué le maire de Paris ? » de Philippe Colin-Olivier

Ce roman est surtout une belle occasion pour l’auteur de croquer les ridicules d’une caste politique de plus en plus déconnectée des réalités. Le maire de Paris dont il est ici question est à la fois un bonimenteur de génie et un écologiste fanatique poursuivant l’automobile de sa hargne. On reconnaît dans son portrait tantôt Chirac, tantôt Hidalgo, tantôt d’autres politiciens. Mais là n’est sans doute pas le plus important : le plus frappant, c’est qu’avec la prise de distance du roman, on se prend à se demander comment les citoyens entrevus au fil des pages pourraient supporter des politiciens aussi méprisables. Et, quand on revient à la réalité, on ne peut que constater que les « vrais » ne sont pas bien meilleurs que les imaginaires !