Ouvrage: Rome ou Babel de Laurent Dandrieu

Laurent Dandrieu, rédacteur en chef de « Valeurs actuelles », a récemment publié un livre remarqué sur « Église et immigration ».

Il poursuit ici sa réflexion en s’interrogeant sur le curieux christianisme désincarné (alors même que l’Incarnation est le dogme central du christianisme avec la Trinité) que promeuvent les élites contemporaines du catholicisme.

Dandrieu propose un équilibre entre universalisme et enracinement – et, faute de cet équilibre, nous risquons de basculer soit du côté du mondialisme déraciné, soit du côté du tribalisme.

Un ouvrage érudit, passionnant et courageux. À lire et à faire lire au plus grand nombre !