Ouvrage « Sacré Paris » de Philippe Bornet

Notre ami Philippe Bornet (auteur récemment de « Demain la dictature » aux Presses de la Délivrance) vient de publier un passionnant guide de Paris, à partir des saints qui ont fait l’histoire de la capitale : de sainte Geneviève à sainte Jeanne d’Arc, de saint Louis à saint Vincent de Paul, de saint Ignace de Loyola à Mère Camille de Soyécourt, des martyrs de la Commune à saint Denis, 27 saints (c’est-à-dire à peu près le dixième des plus de 300 saints qui vécurent dans notre capitale) permettent à l’auteur de présenter 300 lieux – parfois bien connus, parfois tout à fait discrets et méconnus. Un guide original et magnifiquement illustré pour mieux redécouvrir nos racines – si bien occultées par « nos » dirigeants.