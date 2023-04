Ouvrage: Septentrion de François-Régis Dabas

Le colonel Dabas a commandé le groupement tactique désert Ardent au sein de l’opération Barkhane.

À l’heure où la France se fait chasser par ses anciennes colonies (qui l’avaient priée d’assurer leur sécurité quelques années plus tôt !), cet ouvrage est très éclairant.

Il relate les énormes sacrifices (financiers et humains) consentis par notre armée pour servir des politiques erratiques imaginées par nos gouvernements successifs et pour assurer la sécurité de pays africains à la mémoire courte et la reconnaissance parcimonieuse.

Un récit passionnant où les dangers du désert et de l’islamisme côtoient le courage de nos soldats.