Ouvrage: Sortir de l’Europe d’Alain Falento

Le trentième anniversaire du traité de Maastricht n’a guère été célébré. Et, pour cause, les promesses de l’époque sur la prospérité, la liberté et la paix que ledit traité était censé garantir n’ont guère été honorées !

Alain Falento nous offre, dans ce petit livre, bien des raisons de « sortir de cette Europe-là ». Nous n’avions pas attendu Maastricht pour nous savoir Européens – et, au contraire, l’Union européenne post-maastrichtienne a une fâcheuse tendance à considérer que tout le monde est européen (à commencer par les Turcs) !

On pourra peut-être juger que certains arguments sont excessifs ou que l’auteur jette le bébé avec l’eau du bain. Mais il est bon, au moins, de faire un bilan de ces « trente calamiteuses » !