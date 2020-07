Ouvrage « Une bibliothèque idéale » de Anne-Laure Blanc, Valérie d’Aubigny, Hélène Fruchard

À une époque où la transmission de notre culture n’est plus assurée par l’Éducation nationale, il importe de savoir fournir à nos enfants et petits-enfants ce qu’ils ne trouvent plus nécessairement à l’école (même s’il y a d’heureuses exceptions !).

C’est à cette tâche que s’attelle le très utile livre d’Anne-Laure Blanc, Valérie d’Aubigny et Hélène Fruchard. Ces trois femmes, excellentes connaisseuses de la littérature jeunesse, proposent une sélection commentée de 2 000 titres à lire avant 16 ans. On y retrouve bien sûr les grandes œuvres de la littérature française, mais aussi bien d’autres livres, y compris contemporains. Le tout classé par thème et par âge. Un livre très utile pour les parents et grands-parents.