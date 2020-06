Ouvrage « Une stratégie d’équipes » du Général Stanley McChrystal

Le général McChrystal commanda les opérations spéciales américaines en Irak et en Afghanistan, entre 2003 et 2008. D’abord interloqué de ce que la plus puissante armée du monde soit mise en échec par une poignée de terroristes beaucoup moins bien équipés et entraînés, il constata que l’organisation de l’armée américaine était trop rigide (trop centralisée et trop bureaucratique) pour s’aopposer à de toutes petites équipes largement indépendantes les unes des autres et très rapides. Il repensa de fond en comble la stratégie de ses troupes en partageant l’information au lieu de la cloisonner, en donnant davantage de responsabilités à ses subordonnés. Une réflexion passionnante – et pas seulement militairement !