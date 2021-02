Pardon, pardon, pardon!

Amis lecteurs, attention! Nous sommes en train d’atteindre le plus haut niveau du crétinisme. Pourquoi?

Parce que de plus en plus de militants de gauche, j’allais dire plus simplement d’imbéciles, demandent qu’on leur pardonne d’être blancs, honnêtes et cultivés.

«Dieu tout-puissant, pardonne-moi de ne pas être noir. Pardonne-moi d’avoir des ancêtres qui, habitant Nantes au XVIIIe siècle, ne pouvaient qu’être esclavagistes.»

Ces stupidités exceptionnelles, qui relèvent du dérangement mental, résultent finalement du marxisme.

Si le pauvre est pauvre, c’est que le riche l’a volé. Il revient donc au pauvre de reprendre son bien par la lutte des classes. Si le Noir est dans une situation difficile, dans la pauvreté et le désordre, c’est que le Blanc l’a exploité et maltraité. Que le Blanc rembourse donc le malheureux Noir, le loge, le nourrisse, le soigne.

Le problème est que la vérité est à l’inverse de ces sottises.

Nul n’ignore qu’on réussit par le travail, l’effort, l’intelligence, le sens de l’épargne.

À ce sujet, on m’a raconté cette petite histoire d’un Noir américain devenu un riche Américain qui vient en pèlerinage en Afrique, où vécurent ses ancêtres et disant: «Merci à l’esclavage qui m’a permis de devenir ce que je suis aux États-Unis. Si mes ancêtres étaient restés en Afrique, je serais aujourd’hui comme tous ces gens, dans la pauvreté et sans horizon, dirigés par un gouvernement incapable et corrompu.»

Cette distribution de la culpabilité par une minorité de gauche n’est autre qu’une pathologie sociale qui peut conduire au suicide.

Je suis coupable, je suis mauvais, pourquoi exister?

Cette pathologie peut conduire aussi à l’immigration.

Recevons chez nous tous ces Noirs qui ont été si maltraités par les colonialistes.

Prodiguons-leur tout ce qu’ils souhaitent pour qu’ils nous pardonnent, nous, les Blancs malfaisants.

Et force et de constater que cette repentance est efficace puisque, d’ores et déjà, une fraction importante de la population vivant en France est africaine et, pour des raisons démographiques, cette fraction sera bien plus importante dans les décennies à venir.

Cette évolution est inéluctable.

Ses conséquences pourraient être dramatiques. Cette immigration massive et la difficile intégration qui en résulte tirent tout le monde vers le bas, spécialement en matière d’enseignement.

Le QI en France a déjà, assure-t-on, fortement baissé. Les choses étant désormais ce qu’elles sont, pensez-vous qu’il va se relever? Non, il augmente à Singapour et il continuera à baisser en France. La discrimination positive y contribue. Comment voulez-vous qu’un jeune qui, chez lui, parle arabe ou wolof puisse s’adapter à un pays où l’enseignement se fait en français? Il s’adaptera peut-être, mais mal. Venu des rives du Congo, il deviendra, pourquoi pas, électricien et il fera sauter tous vos fusibles ! Eh bien, vous vous éclairerez à la bougie!

L’invasion de la médiocrité est bien engagée et ne pourra qu’aggraver une situation déjà très négative.

Il faut savoir en effet que la France est non seulement le pays le plus imposé du monde, mais aussi maintenant le plus endetté.

Chaque Français a 40000 euros de dette publique sur la dette, la France étant plus endettée que la Grèce, l’Espagne et le Portugal.

Dernière minute: la presse vient d’apprendre qu’à Toulon, dans le Var, un passant a trouvé une tête sur le trottoir. Si vous trouvez une tête sur le trottoir, rapportez-la au commissariat le plus proche, où un reçu vous sera remis. La France, tendre pays de mon enfance …