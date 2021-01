Pourquoi tant de médiocrité ?

La France en déclin est dirigée depuis longtemps par des hommes politiques qui ont laissé le souvenir d’hommes politiquement médiocres.

Ils n’ont pas marqué. Ils ont été incompétents ou ridicules. Comment expliquer cette longue suite de médiocrité? Que peut-on attendre de bon des années qui viennent?

Depuis 1944, le seul dirigeant dont les Français se souviennent, c’est De Gaulle – qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas.

On peut citer aussi Pompidou, un homme mesuré, de bon sens et d’une grande culture. On peut citer encore quelques autres qui, sans être parvenus au sommet, ont tout de même laissé un souvenir positif : Antoine Pinay, Robert Schuman, Michel Debré, Pierre Mendès-France, Raymond Barre. Et après ? Eh bien, après, rien !

Qu’il me soit permis de faire à ce sujet un bref tour d’horizon.

La France a inauguré la longue période de l’après-guerre par Vincent Auriol, député de Haute-Garonne, président de la République. On ne peut pas dire que ce « Vincentauriol », comme on l’appelait, ait été un homme resplendissant de compétence et d’autorité.

René Coty, lui aussi chef de l’État, était conseiller municipal du Havre.

Il avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il fut arrêté par les FFI, mais finit tout de même par s’en sortir. De sénateur, il devint président de la république après 13 tours de scrutin. C’est sous son « règne » qu’eut lieu la défaite de Dien Bien Phu.

Passons, pour arriver à Chirac et Giscard d’Estaing.

Chirac restera dans l’histoire par deux décisions dont je suis encore sidéré – et je ne suis pas le seul.

C’est Chirac qui s’opposa avec succès à l’inscription des racines chrétiennes de l’Europe dans le projet de constitution européenne, afin de plaire à la Turquie et de faciliter son adhésion à l’Union européenne. C’est lui aussi qui imposa le regroupement familial ouvrant grand les portes de la France à toute la misère du monde. On en voit aujourd’hui les conséquences!

Giscard est étroitement associé à ces décisions – puisqu’il signa notamment le décret du 29 avril 1976 instaurant le regroupement familial.

Il donnait parfois l’impression de penser que le peuple français n’arrivait pas à la cheville, si j’ose dire, de son intelligence – qui était, il est vrai, exceptionnelle.

Mais pour quel résultat?

Et on arrive à Mitterrand.

Mitterrand ne parvint au pouvoir que grâce aux communistes. Il imposa l’ISF à leur exigence et pratiqua la démagogie sans retenue. En matière de relations internationales, il s’illustra en allant en 1989 rendre visite en RDA à un certain Gerlach, le tout dernier responsable de l’Allemagne de l’Est, très peu de temps avant qu’il ne s’effondre en même temps que le mur de Berlin – une belle gaffe diplomatique ! Il amusa aussi la galerie par son double ménage.

En ce domaine, on songe aussitôt à François Hollande. Champion du ridicule, celui-ci s’est fait prendre allant en douce, sur une moto officielle, conduite par un policier, voir son amie du moment, rue du Cirque, à quelques encablures de l’Élysée. Comme un gamin qui saute le mur pour retrouver sa «poule». Ce n’est pas criminel, c’est drôle. Sans doute on ne demande pas à un homme politique d’être un ange de vertu ni de mener une vie de moine, mais, si l’on veut être considéré, il faut faire en sorte qu’une fois élu chef de l’État, la vie privée soit à l’abri de la critique.

Des meutes de journalistes sont à l’affût jour et nuit pour publier tout ce qui pourrait choquer ou amuser aux dépens du président.

En face de tout cela, qu’avons-nous en Allemagne? Huit chanceliers, dont pas un, à ma connaissance, ne fut objet de scandale – les présidents allemands, eux, n’ayant qu’un rôle protocolaire. J’en citerai trois, connus et respectables, qui ont contribué à forger l’amitié franco-allemande, jusque-là inespérée: Konrad Adenauer, Helmutt Kohl et Angela Merkel. Je rappellerai à ce sujet que la Deuxième Guerre mondiale n’a pas été déclenchée par l’Allemagne hitlérienne, comme beaucoup le croient, mais par l’Angleterre, suivie fidèlement par la France obéissante.

Oui, ces chanceliers allemands ont tissé des liens étroits avec la France, contribuant à créer la solide amitié actuelle entre les deux pays.

Angela Merkel y a pris une grande part.

Celle-ci est maintenant embrassée, chaque fois qu’ils la voient, par les présidents français qui n’arrêtent pas de la couvrir de baisers. Lesquels baisers ne provoquent pas, semble-t-il, une jouissance sans pareille chez la chancelière – mais, en tout cas, ils sont bien préférables aux obus de 75!

Voilà donc deux peuples qui se sont entretués causant, en deux guerres et moins de 50 ans, plus de 10 millions de morts et blessés, de faucher leur jeunesse, une jeunesse magnifique aussi bien en France qu’en Allemagne, pour maintenant s’embrasser et même imaginer une administration commune de territoires français et allemands.

Et, malgré cela, ces peuples avaient confiance dans leurs dirigeants. Le patriotisme les aveuglait.

Aujourd’hui, 2022 se profile. Est-il permis à nous, Français, de garder espoir?

Un ami vient de me parler de miracle. Il y croit. Il croit qu’un général connu par sa compétence, son sang-froid et sa popularité pourrait venir à notre secours.

Il faut croire aux miracles, me dit-il. Personnellement, je voudrais bien y croire, moi aussi, mais je reste sceptique.