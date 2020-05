Scènes de la vie intellectuelle en France

Ce livre est paru en 2016, mais il nous avait échappé à l’époque. Il mérite pourtant d’être lu et diffusé largement. L’auteur André Perrin, agrégé de philosophie, s’inquiète de voir disparaître de France « l’art du débat ». Sans débat, en effet, nous n’avons aucune chance de parvenir à une meilleure connaissance de la vérité. Or, la bien-pensance médiatique interdit aujourd’hui certains débats. D’où le sous-titre : « L’intimidation contre le débat ». Ce livre est constitué d’une petite dizaine d’essais qui, de l’affaire Gougenheim à la notion de race, en passant par la question de la violence religieuse, battent en brèche le politiquement correct, avec une érudition et une finesse qui font plaisir à lire !

