Ouvrage: Un formidable système répressif de Grégoire Finidori

On sait que la fin de la guerre d’Algérie fut marquée par le retour des juridictions d’exception. Les victimes étant dans le « mauvais camp », accusées d’avoir tenté notamment par le putsch d’Alger un « coup d’État fasciste », les « bonnes consciences » ne s’en sont guère émues.

Il reste que ces juridictions d’exception et les pressions du pouvoir sur les magistrats constituent un dangereux précédent.

Grégoire Finidori, conseil honoraire à la Cour de cassation, s’est penché en professionnel du droit sur ces juridictions et leurs jugements. Et, loin de publier un livre austère, il offre un passionnant récit de ces années terribles où politique et justice faisaient si mauvais ménage.