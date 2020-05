Un vent de folie L’éolien en France

Les Unpertinents – Bernard Durand

De plus en plus, les Français commencent à comprendre que l’énergie éolienne, qu’on leur a « vendue » comme la solution miracle aux problèmes énergétiques (propre, économique et illimitée), est à l’exact opposé de ces promesses : elle coûte très cher, n’est ni fiable ni stable, et elle a des conséquences environnementales et sanitaires aux antipodes de la propagande écologiste.

Bernard Durand, ancien président du comité scientifique, de l’association européenne des géologues, parle, lui, de « gigantesque arnaque financière maquillée en cause écologique et soutenue par un mensonge d’État ». Il propose un réquisitoire solidement étayé par la science contre ces modernes « moulins à vent ».