Ouvrage: Voyage au pays des imposteurs de Denis Louvel

Denis Louvel, consultant en organisation, publie ici son premier roman (après plusieurs essais sur la situation économique de la France). Mais ce livre n’a que l’apparence du roman : il s’agit en réalité d’un nouvel ouvrage sur la situation de la France. Cette dernière est vue avec effarement par des extraterrestres qui jouent le rôle des Persans de Montesquieu.

De la justice qui relâche les coupables à la fiscalité qui pénalise le travail et l’investissement, en passant par l’éducation et les médias marxisants, nos visiteurs analysent tout en détail et constatent qu’une petite minorité d’imposteurs a pris le pouvoir dans un pays naguère prospère.

Une très bonne synthèse des maux de notre pauvre France !