485 millions d’euros de plus pour la Turquie !

Alors que les crises sanitaire et économique touchent de plein fouet les peuples et nos économies nationales, le Parlement européen a voté à la mi-juillet, en toute discrétion, une ligne budgétaire supplémentaire en faveur de la Turquie, du Liban et la Jordanie.

Après l’engagement par l’UE de verser six milliards d’euros à la Turquie (dont 3,2 Mds d’euros ont été décaissés à ce jour) en contrepartie du contrôle de ses frontières, le Parlement européen a voté un budget rectificatif allouant 485 millions d’euros supplémentaires pour subvenir aux besoins des migrants présents sur place.

La Commission européenne justifie cette aide en raison du conflit syrien qui dure depuis plus de 10 ans, mais il faut bien reconnaître qu’une solution à court terme semble s’éloigner, ce qui justifiera à l’avenir des crédits supplémentaires.

L’importance des montants alloués en faveur de la Turquie constitue une provocation de l’UE.

Autre provocation quand on entre dans les détails, 400 millions d’euros doivent assurer des transferts d’espèces à plus de 1,7 million de migrants !

Le chantage aux migrants doit désormais cesser et l’UE ne doit plus verser de fonds à un pays qui entretient des relations douteuses avec les islamistes présents en Libye et au Moyen-Orient.

Rappelons que les députés français du groupe Renew (représentants d’Emmanuel Macron au Parlement européen) ont voté pour. Gageons que leurs députés revenus en France nous diront qu’ils se sont trompés dans leur vote !