Absurde politique énergétique

La fermeture de Fessenheim, présentée comme une victoire écologique, se révèle être – en même temps – un handicap pour la production d’électricité, en quantité et en qualité.

Cette fermeture impose de remettre en service des centrales à charbon, fortement émettrices de C02.

Selon des sources généralement bien informées, le gouvernement serait peu pressé de préparer le projet de loi créant le «délit d’écocide».

En effet, l’augmentation des émissions de CO2 risque de donner à des esprits – certainement mal intentionnés – la tentation d’accuser le gouvernement d’attenter à la vie d’autrui et de contribuer à la destruction de la planète.

Par ailleurs, le gouvernement mobilise les experts du GIEC pour s’assurer que le réchauffement climatique se poursuivra pendant l’hiver.

Tout refroidissement entraînerait une hausse de la demande en électricité que la France ne pourrait pas satisfaire.

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a déjà prévenu qu’il fallait s’attendre à des coupures de courant – comme ma génération en a connues pendant la guerre (aujourd’hui nous sommes en guerre contre l’ineptie et ce n’est pas gagné!).

Le gouvernement va se saisir du problème à bras-le-corps.

Il va mettre en place un groupe de travail ayant pour mission de recenser la position de tous les EHPAD, de façon que les coupures de courant affectent le moins possible les zones à forte densité de personnes âgées vulnérables.

Un second groupe de travail aura pour mission de cartographier les zones en fonction de leur niveau de revenu moyen.

Ainsi, par solidarité, les coupures de courant pourront être ciblées sur les zones à plus forts revenus, puisque leurs habitants auront plus de moyens pour recourir à des modes de chauffage alternatifs.

Un troisième groupe aura pour mission de faire la synthèse des travaux précédents, et de présenter au gouvernement un ensemble de mesures.

Un dernier groupe sera naturellement chargé du suivi des décisions prises.

Grâce à cette politique énergique et volontaire, la France sortira de cette épreuve plus grande, plus forte, et les Français plus … et moins …