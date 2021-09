Allocation de rentrée scolaire et retour à l’uniforme

Le ministre de l’Éducation nationale a affirmé, dimanche, que l’allocation de rentrée scolaire était parfois utilisée pour « acheter des écrans plats ».

S’il convient d’insister sur le caractère minoritaire de ces comportements, il faut également reconnaître qu’ils existent et représentent un problème dans le système solidaire français.

Depuis quelques jours, une partie de la droite propose une loi « anti-détournements », avec notamment la distribution d’un bon d’achat.

Je souhaite apporter au débat ma contribution, avec une proposition de réforme en profondeur du système de l’allocation de rentrée scolaire.Je propose de remplacer cette allocation par une dotation financière aux établissements scolaires, chargés ensuite d’équiper eux-mêmes tous les élèves avec une tenue scolaire identique et des fournitures identiques.

En outre, je propose la création d’une véritable coopérative scolaire.Selon des statistiques ministérielles, 700 000 jeunes disent avoir déjà subi des attaques répétées à l’école, notamment en raison d’une prétendue « particularité » vestimentaire ou accessoire qui n’appartiendrait pas à une « normalité » dictée par la tendance.

La fourniture d’un matériel scolaire identique à tous les élèves participe à faire tomber ce qui pourrait détruire moralement un jeune, qui n’aurait pas les ressources financières suffisantes pour être épargné par les insultes ou les violences.

Nous devons préserver nos jeunes de ce sentiment d’exclusion et de rejet fondé sur un matérialisme délétère, dont les parents en difficulté se sentent injustement coupables.

Dans le sillage d’une crise sanitaire inédite et de ses conséquences économiques et sociales, elle constituerait un soulagement financier pour un grand nombre de familles et l’opportunité d’accélérer notre stratégie de reconquête industrielle par la souveraineté nationale des productions.

De même, la tenue scolaire identique est une proposition d’apaisement, qui promeut l’égalité des chances en luttant contre la culture du paraître.

À l’école, le milieu social, les convictions religieuses, les modes de vie ne doivent préempter sur rien, et notamment pas sur la capacité à réussir et à s’intégrer.

Pour ces raisons, la création d’une coopérative scolaire est une mesure de bon sens et d’égalité entre tous les élèves et leurs parents.

François Jolivet