Après les 30 glorieuses, les 30 glandeuses !

C’est un terme que j’emprunte à un participant de « C dans l’air ».

En effet, nous avons connu trente années, de 1946 à 1975, de développement économique pendant lesquels les Français ont profité d’une expansion économique sans précédent.

Pendant cette période, ils n’ont pas rechigné à travailler avec la semaine de 40 heures, 4 semaines de congé et la retraite à 65 ans.

Suite à ces « trente glorieuses », nous avons connu la « période Mitterrand », la pire de tous les temps pour notre économie, avec l’abaissement de la retraite à 60 ans et une première réduction du temps de travail à 39 heures.

À partir de 1990, nous avons commencé à stagner avec la célèbre « industrie sans ouvriers », prônée par le « patron » d’Alcatel Serge Tchuruk, qui sera le début de notre « descente aux enfers ».

Après l’arrivée au pouvoir de la gauche, suite à une incompréhensible dissolution de l’Assemblée par Jacques Chirac, Jospin et sont équipe ont tenu à respecter une promesse électorale, la plus idiote qui soit – je veux parler la réduction du temps de travail à 35 heures sans diminution de salaire.

Ce fut « l’apothéose » de ces « trente glandeuses » pendant lesquelles les Français, dont la « nullité économique » n’est plus à démontrer, se sont persuadés que, moins on travaillait, plus le chômage diminuerait.

Erreur monumentale, surtout quand nos amis allemands, dans une situation également exécrable, ont pris une tout autre direction avec les lois dites Hartz 10 qui, contrairement à nous, leur ont permis d’obtenir un redressement spectaculaire de leur industrie.

En travaillant, tout au long de leur vie, 30 % de moins que les Allemands, les Français voudraient avoir un niveau de vie équivalent. C’est une nouvelle utopie spécifiquement française et le résultat nous saute aux yeux : notre niveau de vie est de 30 % inférieur, même en faisant appel à un surendettement irresponsable pour essayer de camoufler notre décrochage.

Ces 30 « glandeuses » doivent donc impérativement prendre fin. Pour avoir une chance de ne pas voir notre pays sombrer, nous devons revenir immédiatement aux 40 heures, ainsi qu’à la retraite à 65 ans, dans l’attente des 67 ans pour 2030 comme nos voisins l’ont déjà programmé.

La « révolution » promise en 2017 par le Président Macron ne sera qu’à cette condition et ne verra ses effets concrets que dans 5 ans. En effet, on ne peut pas effacer les méfaits de ces « 30 glandeuses » en un coup de baguette magique.

Avec la tournure qu’ont prise les élections législatives, j’ai bien peur que ce soit « mission impossible » sauf si, pour une fois, nous assistons à un réveil civique.

On peut toujours rêver !