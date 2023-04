Sous couvert d’écologie, le véhicule électrique envahit la planète. Occasion inouïe pour les constructeurs automobiles de profiter d’une nouvelle manne financière.

Silence complet sur le recyclage des batteries. C’est une pollution bien plus mortifère que celle du plastique qui, pourtant, est la honte de notre siècle ! Nous préparons bien plus fort, plus grand, plus polluant. Cette expérience du plastique devrait nous alerter sur celle à venir. Les constructeurs et nos dirigeants enfument notre intellect.

Le nombre important de batteries en circulation est déjà une grave menace : fin 2022, un million de véhicules électriques étaient en circulation en France ! Sans compter les trottinettes électriques qui ont atteint le million au cours de l’année 2022 ! C’est sur les grands médias que cette alerte devrait être lancée. Mais, aux ordres de la haute finance, ils se taisent pour ne pas tuer la poule aux œufs d’or. Pour manger, ils diffusent la pub des voitures électriques. Comment faire alors ?

Pierre Collet