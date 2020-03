Coronavirus: le piège se referme sur la France

J’ai dû en énerver quelques-uns avec mon entêtement à dénoncer (dans mes précédents articles et mon dernier livre «Quarante ans de nullité économique») le laxisme français dans la gestion de ses déficits chroniques qui atteignent 2 400 Mds€ (6 000 avec la dette hors bilan).

Le moment de vérité est peut-être en train d’arriver et par un événement que personne n’a anticipé – je veux parler du «COVID19».

Rien n’est encore sûr, mais il semble inévitable que nous soyons dans une pandémie (épidémie mondialisée) et que cet ennemi implacable nous réserve des lendemains qui déchantent:

– Dépenses sanitaires et médicales difficiles à chiffrer, mais dont on sait déjà qu’elles seront colossales.

– Certainement encore beaucoup plus important, une crise économique sans précédent avec le ralentissement, déjà observé en Chine, ou, pire, l’arrêt de nombreuses industries et, par conséquent, du service qui les accompagne. «Les Échos» prédisent plus de morts de PME que de morts humaines du virus!

La note se comptera, à n’en pas douter, au mieux, en centaines de milliards d’euros, voire en milliers de milliards.

Tout chef d’entreprise sait que, s’il ne dispose pas d’une réserve de trésorerie suffisante, c’est la faillite assurée, sauf à trouver des banquiers complaisants, si ces derniers jugent que l’endettement est et restera raisonnable.

C’est le moment de comparer deux scénarios, l’un en France l’autre en Allemagne.

Je rappelle que nos deux pays avaient, au début des années 2000, un taux d’endettement identique.

Alors que nos voisins, prévoyants et pragmatiques, ont pris les mesures adéquates (dans un premier temps avec les lois HARTZ 10 pour rendre leur industrie compétitive, ce qui a permis, dans un deuxième temps, un désendettement important ramené à 60% du PIB), nous, Français, avons voté les 35 heures, maintenu une retraite à 60 ans et fait exploser notre dette à plus de 100% du PIB.

Le coût de la pandémie plus le plan de relance indispensable sera énorme.

Les Allemands pourront débloquer, sans problème, une somme équivalente à 30% de leur PIB, soit 1 000 Mds€ – ce qui portera leur endettement à 90% du PIB (encore 10 points de moins que chez nous actuellement).

Et la cigale française, que pourra-t-elle faire Si elle a la même ambition que notre voisin, son endettement, à condition qu’elle trouve à le financer sur le marché, sera de 142%.

Coucou le FMI, qui nous imposera les réformes jusqu’à ce jour refusées et des taux d’intérêt à 10 % minimum qui feront passer notre charge annuelle de la dette de 42 Mds€ à 340 Mds€!

Le piège se referme donc. Finis les «beaux jours» pour au moins 20 ans!