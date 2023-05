Déficit public et déficit de culture économique

Notre pays se distingue depuis des lustres par le déficit de ses comptes publics, qui dépasse aujourd’hui les 150 milliards d’euros et n’a d’égal que celui du commerce extérieur.

Ces deux déficits cumulés vont bientôt dépasser la somme des impôts levés par l’État, ce qui oblige Bercy à emprunter un milliard d’euros par jour.

Parmi les causes de ces déficits chroniques, il y en a une que l’on a honte d’évoquer, c’est le déficit du Français moyen en matière de culture économique et financière.

Il y a des raisons historiques à cela.

À la différence d’autres pays, la France, terre de blé, de vignes et de manufactures d’État, a longtemps fonctionné en vase clos, laissant à d’autres la primauté dans les métiers de la banque et du commerce.

Mais il y a une autre raison qui tient à l’enseignement très partiel et très orienté reçu à l’école et jusqu’à l’université.

Au contraire de ce qui se passe chez nos voisins européens, les données de base de l’économie et le fonctionnement des entreprises ne sont abordés chez nous que de manière sommaire au collège et au lycée – et trop souvent pour n’en souligner que les aspects négatifs.

L’État a laissé toute latitude à un corps professoral majoritairement acquis aux idées post-marxistes de souligner les maux du capitalisme libéral, l’inégale répartition des richesses et la spéculation financière, tout en passant sous silence le nivellement par le bas qui est le propre des économies socialistes (vers lesquelles nous tendons inexorablement avec la politique insensée du « quoi qu’il en coûte » de ces dernières années).

Il en est résulté, dans les esprits français ainsi conditionnés, un défaut d’intérêt – et faut-il le dire ? – d’expertise jusqu’au plus haut niveau pour tout ce qui entoure l’entreprise, sa gestion au long cours, les investissements, les placements financiers, actions et obligations, toujours vus d’un mauvais œil.

L’entreprise n’existait pratiquement pas sous la IIIe République, quand l’école primaire initiait les élèves aux calculs pratiques du commerce (achats-ventes, profits et pertes, règle de trois, taux d’intérêt, etc.). Aujourd’hui, nous avons des élèves de grandes écoles à qui il faut apprendre ce que signifie un taux d’intérêt d’emprunt !

Cette aversion pour l’argent – « qui corrompt, qui écrase » (Mitterrand), « mon ennemi c’est la finance » (Hollande) – n’est pas pour rien dans les blocages et le dialogue de sourds avec des syndicalistes formatés à une dialectique de combat d’un autre âge et déconnectés des réalités objectives de l’économie de marché.

C’est donc à ce déficit culturel majeur et dirimant qu’il faut remédier, si l’on veut enfin libérer l’esprit d’entreprise et la création de richesses, inhibés par la prégnance malsaine de l’idéologie marxiste depuis 1945.