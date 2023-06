Écologisme

Aujourd’hui, on nous demande, à nous Français, de réduire nos émissions de C0 ² . Mais, que représentent nos émissions? Sachant que la quantité de C0 ² qui se trouve dans l’atmosphère est de trois mille deux cents milliards de tonnes (3 200 000 000 000) et que nos émissions de C0 ² s’élèvent à cent soixante millions de tonnes (160 000 000), nous pouvons en conclure, tout d’abord que, si la France réduisait à zéro ses émissions de C0 ² , il subsisterait, dans l’atmosphère : 3 200 000 000 000 de tonnes moins 160 000 000 de tonnes = 3 199 840 000 000 de tonnes de C0 ² et ensuite, que notre « sacrifice » n’aurait pratiquement pas réussi à changer le climat !

Et, pourtant, ce sacrifice consiste à passer de la voiture à essence ou à diesel, à la voiture électrique beaucoup plus onéreuse à l’achat ; d’isoler drastiquement nos logements au risque de ne plus pouvoir les louer s’ils sont déclarés « passoires thermiques » ; de construire des éoliennes pour fabriquer une électricité soumise aux caprices du vent ; etc.

Tous ces emm … pour un si piètre résultat. Mais de qui se moque-t-on ?