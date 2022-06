Encore un mandat présidentiel pour rien !

Il est admis qu’à chaque nouveau mandat, le Président dispose de 100 jours pour passer les réformes importantes.

Or, cela a fait plus de 60 jours que M. Macron a été réélu et rien, absolument rien, n’a été entrepris.

Il lui reste donc 40 jours, disons deux mois avec un peu de condescendance, pour s’attaquer aux réformes importantes que sont :

– La réforme des retraites avec passage à 65 ans ;

– La réforme de la fonction publique, en premier lieu celle de la santé ;

– La réforme de l’Éducation nationale qui doit mettre fin à notre chute dans le classement PISA ;

– La réforme de la justice avec la fin du laxisme des juges ;

– La réforme de la fiscalité d’entreprise pour restituer à notre industrie les armes indispensables à une réelle concurrence européenne, voire internationale ;

– Un ensemble de réformes qui nous permettra de maîtriser nos finances.

Sachant que, sur ces deux mois, il y aura un mois de flottement avec la période des congés, nous pouvons affirmer qu’aucune de ces réformes ne sera à l’ordre du jour rapidement.

C’est également sans compter le fait que, sans majorité absolue, le gouvernement Borne devra jongler avec l’opposition pour essayer d’arriver à ses objectifs – à condition qu’il en ait.

Avec la crise des taux d’intérêt qui se profile, notre pays est donc « dans de beaux draps ». Vous me direz que nous y somme depuis tellement longtemps que ça n’a pas beaucoup d’importance, le FMI et la BCE sont à l’affût et ne tarderont pas à nous administrer le même traitement qu’à la Grèce.

Avec un endettement deux fois inférieur, le Premier ministre François Fillon déclarait déjà être à la tête d’un État en quasi-faillite !

Alors, M. Macron, ne perdez pas votre temps, déclarez donc la France en faillite (le terme banqueroute serait plus justifié), et mettez-vous sous la protection du FMI qui imposera ces réformes indispensables beaucoup plus rapidement que votre gouvernement ne pourrait le faire.

Nous ne pouvons pas perdre encore un quinquennat. Plus on attend, plus ce sera difficile pour les Français !