Épargne massacrée = horizon économique bouché !

Les pouvoirs publics interventionnistes n’ont eu de cesse, depuis un siècle, de décourager l’épargne.

D’abord en déresponsabilisant les individus.

À la fin des années 1940, on est passé de la mutualisation des risques sociaux à l’État-providence sans limite.

Après la prise en charge par l’État collectiviste de la maladie, des accidents du travail, de la retraite, de la politique dite familiale, on s’achemine vers un 5e pilier spécifique à la prise en charge du grand âge, avec nationalisation (?) des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

De nos premiers jours aux derniers, nous seront bientôt tous « protégés » par le grand Léviathan !

Un grand nombre de nos concitoyens ont l’air de considérer cette image (biblique) de la catastrophe comme un progrès … C’est en vérité une horreur ! Non pas tant pour des raisons idéologiques ou philosophiques (encore que …), mais simplement pour des raisons pratiques : ce système qualifié de progrès nous mène à la ruine. Elle s’approche …

Pas de civilisation sans épargne !

Depuis toujours – en tout cas le début de la révolution néolithique –, la prévoyance a été synonyme d’épargne : pour assurer la récolte suivante, puis, avec l’apparition de la monnaie (bien avant notre ère) pour assurer le besoin de précaution, aussi bien à court terme (la maladie) qu’à long terme (la vieillesse et le handicap).

Nos ancêtres étaient de bons épargnants. Au tournant des années 1900, l’épargne française finançait le développement d’une partie du monde ! C’était la Belle époque.

Et n’allez pas croire que cette épargne était celle des plus riches : c’était au contraire une épargne populaire, car l’histoire nous enseigne que les classes les plus modestes sont dans la nécessité de prendre davantage de précautions pour assurer l’avenir de leurs familles.

La nécessité d’épargner était donc enseignée à tous et sur tous les tons. La fable de La Fontaine, « La Cigale et La fourmi », au XVIIe siècle, s’inspire de celle d’Esope, qui date du VIe siècle avant J.-C.

Dans l’économie politique, telle qu’enseignée encore récemment, l’épargne est le préalable à l’investissement. Pas de création de richesses nouvelles sans épargne préalable. L’épargne est « longue », tandis que le crédit est « court », principalement, autrefois, par escompte d’effets de commerce.

Ces règles, de bon sens, sont-elles aujourd’hui dépassées ?

Pour une meilleure efficacité de l’emploi des ressources économiques ? Non ! La courbe tendancielle des taux de croissance ne cesse de baisser depuis 70 ans.

En même temps que l’endettement des agents, États en tête, galope, et que l’accaparement de l’épargne par ceux-ci augmente. (Après l’essentiel de nos revenus, prélevé par l’impôt, les voix médiatisées s’élèvent pour prendre aussi nos héritages. Ce serait un découragement de plus à épargner.)

Si l’État savait épargner, ça se saurait !

La valeur « épargne » a été remplacée par celle de la dette. La (faible) croissance des temps à venir sera donc alimentée par de la dette, encouragée par des taux d’intérêt manipulés par ces banques centrales, coalisées, qui se sont arrogé la totalité du pouvoir monétaire.

On pourrait évidemment se réjouir de bénéficier, comme par miracle, de taux d’intérêt artificiellement bas. Quand on est une petite PME endettée ou un nouvel acheteur immobilier.

Mais il faut savoir que c’est au prix du massacre de l’épargne ! Et que celui-ci va se payer très cher.

Car l’État n’épargne pas, il ne sait qu’emprunter, même pour ses besoins courants. Compter sur lui pour financer « le grand âge » est aussi raisonnable que de faire appel à un aveugle pour trouver son chemin !

Il faut donc rétablir cette culture de l’épargne, et inculquer à nos enfants et à nos petits-enfants qu’ils doivent avant tout compter sur eux-mêmes, et donc mettre de côté, pour faire face à tous les aléas qu’une vie leur réservera.

Cette épargne, ils devront la placer ou l’investir. Ce qu’ils devront aussi apprendre.